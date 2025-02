La pioggia ha portato nuove crepe e guai sulla Secante a Cesena

La pioggia battente che ha caratterizzato tutta la giornata di ieri ha riportato “a galla” vecchie problematiche di transito per tutti i veicoli sulla Secante. Se da un lato i lavori svolti all’interno delle canne del tunnel hanno evitato almeno questa volta allagamenti al coperto, l’asfalto, soprattutto nella corsia che corre dalla zona di San Cristoforo verso quella di Calisese, è tornato ad aprirsi in profonde e diffuse crepe. Alle quali corrispondono altrettanto contestualmente pozzanghere di ampie dimensioni, che aumentano il pericolo per gli automobilisti in transito. La situazione, che in passato era tornata a migliorare grazie ad alcune tamponature dell’asfalto eseguite dai cantonieri Anas, ora è segnalata come molto critica sia nel primo tratto di Secante fino al tunnel che in uscita dalla galleria in direzione Rimini ed a ridosso dell’uscita Montefiore. Dove tanti sono stati ieri gli automobilisti ad evidenziare difficoltà, pezzi d’asfalto pericolosamente “in volo” da sotto ai pneumatici assieme pozzanghere capaci di creare pericolosi acquaplaning.