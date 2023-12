Cesena, la nuova vita dell’ex Gordita è un “Incanto”

È un tripudio di decorazioni natalizie luminose quello che accoglie chi si avventura nel pomeriggio verso il parco delle Vigne. La scenografia è utile anche ad anticipare la novità del parco: “Incanto”, il nuovo locale inaugurato ieri che succede all’esperienza Gordita.

A prenderlo in gestione dalla Parco Nord srl che ha gli spazi fino al 2039, è la società Il giardino del gusto srl, che mette insieme il gruppo Bbp srl, gestori di Welldone e del bar del Mercato Coperto che porteranno nel progetto anche la loro attenzione al sociale e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e Equipe Creative Agency, società cesenaticense specializzata in marketing e eventi.

A presentare la «nuova avventura» è Cristofaro Basile: «Abbiamo scelto il nome “Incanto” perchè il posto lo merita, questo è diventato negli anni un posto molto frequentato dalle famiglie, da persone che vengono per trascorrere il tempo insieme».

Una delle principali novità rispetto al passato è la chiusura invernale: «Ancora per qualche giorno abbiamo una chiusura provvisoria - spiegano - questo è un periodo complesso per gli artigiani e i vetro per la chiusura sono un po’ in ritardo ma non volevamo rimandare l’inaugurazione», spiega Roberta Basile. Non appena sarà pronta ci saranno tra i 20 e i 30 posti al caldo. Così il locale, un tempo stagionale sarà aperto tutto l’anno, dalla colazione alla cena.

«Abbiamo studiato prima di aprire - racconta Davide Reoletti - abbiamo sondato le aspettative dei clienti e costruito un menù che cerca di rispondere a quei desideri. Ci sarà la colazione tradizionale a vetrina, ma ci sarà anche qualche piatto per chi vuole fare un brunch. Il menù del pranzo è pensato per le pause veloci, per la sera partiamo con l’aperitivo e l’apericena. L’idea è quella di cercare di accontentare un po’ tutti e non mancheranno proposte per i bambini».

Equipe creative Agency curerà in particolare la parte eventi. L’idea è quella di proporre concerti, djset ma anche laboratori e iniziative per famiglie e bambini. Si comincia mercoledì con l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale.