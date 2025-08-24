La musica di Gobbi da Cesena al festival indipendente di Budapest: sul palco con la maglia di Shpendi

Cesena, Milano, Cile. Passando da Budapest, cullato dalla corrente del Danubio. Spinto dalla sua passione: la musica. L’esaltazione e lo stupore brillano e risuonano ancora nel volto e nelle parole di Giuseppe Gobbi, cantautore “indie” cesenate meglio noto come: “Gobbi”. Un artista che, mescolando ironia e sentimento, sa sempre come distinguersi. L’arte si nutre di particolari.

«Sì, l’ho fatto anche questa volta - ammette il cantautore - Anche al “Szigest” di Budapest, in Ungheria, il festival di musica “indie” più importante e grande d’Europa - spiega - secondo solo al “Primavera Sound Festival” di Barcellona. Sono salito sul palco con la maglia del Cesena».

La statura dell’evento impone il massimo coinvolgimento personale. «“Szigest” è unico nel suo genere - dice - Si svolge sull’isola “Margherita” nelle acque del Danubio dove viene allestito un vero villaggio. Con più palchi collocati in diverse zone sui quali si esibiscono artisti internazionali. Per questo - spiega sorridente - ho scelto una maglietta speciale per il mio concerto: la “9” del mio idolo Cristian Shpendi».

I numeri parlano da soli. Tutti. «In cinque giorni di festival si contano 450 mila visitatori». Il denominatore comune? La musica.

Nuove sensazioni

«I concerti si tenevano dalle 13 alle 2 del mattino senza sosta» descrive Gobbi. Distese di tende da campeggio, coperte e sacchi a pelo per trascorrere le notti. Situazioni inedite. «Ho provato una sensazione molto strana durante il mio show - racconta Gobbi - Ho suonato per 40 minuti all’ora di pranzo. Non sono abituato a salire sul palco con la luce del giorno. Inoltre, venivo da una serata “impegnativa” (ride, ndr)». Occasioni speciali. «Il giorno prima del mio turno, l’8 agosto - continua - ho festeggiato 28 anni. E non mi sono risparmiato (ride ancora). Ma è stato comunque magnifico». Euforia vincente. «C’era un gran caldo. Il sole “picchiava”. Erano stati montati dei tendoni sotto lo stage, ma nessuno si azzardava ad avvicinarsi: in fondo c’era più ombra. Quindi - riporta il musicista - ho iniziato il concerto con la platea vuota». Il ritmo dei dubbi inizia a battere.

Pubblico

«La mia grande paura - confessa Gobbi - era non riuscire a interagire col pubblico. Non sono in grado di conversare in inglese». L’essenza della musica, si sa, è l’improvvisazione. Il sarcasmo crea l’armonia. «Del tutto “a caso” ho iniziato a parlare in italiano, ogni tanto pronunciavo qualcosa in inglese e nel mezzo gesticolavo. Attirava. Poi ho capito il motivo: la maggior parte dei presenti erano italiani. Le prime ad avvicinarsi - racconta - sono state due ragazze che, avvolte nel nostro Tricolore, si sono sdraiate sotto al palco. Poi, pian piano si avvicinavano altre persone. Fra i quali ho individuato anche alcuni amici di Milano che da lontano avevano riconosciuto le mie canzoni e incuriositi si sono diretti verso il mio palco».