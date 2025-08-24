La musica di Gobbi da Cesena al festival indipendente di Budapest: sul palco con la maglia di Shpendi

Emozioni condiviseUn regalo inatteso ed emozionante. «È stato molto gratificante vedere le persone che si spostavano per venire verso di me perché volevano ascoltarmi. Anche chi non mi conosceva. È lo spirito di questi festival: partecipa chi vuole ascoltare musica da vivo». Sensazioni uniche. Arricchite dalla compagnia. «Anche questa volta sono venuti con me tre musicisti dall’Italia: il chitarrista e mio concittadino Francesco Lucchi, che da buon architetto ci ha illustrato ogni singolo dettaglio di edifici e monumenti di Budapest; Daniela Mornati, tastierista dei “Selton” che aveva già suonato a “Szigest” con Bugo nel 2016 e partecipato a un tour mondiale con Max Gazzè. Alla batteria l’ottimo Davide Chioggia».“Planeta No”Esibirsi in scenari simili genera stimoli e ispirazioni nuove. «Ho eseguito tutto il repertorio del mio album “Voglio farmi notare”, ma con una novità. Alla mezzanotte del 9 agosto, giorno in cui avrei tenuto il concerto, era uscita una versione in spagnolo del singolo “Pelle di peperone”. Realizzata insieme al musicista cileno “Planeta No”». Una collaborazione frutto della curiosità: «L’idea di cantare quel brano in spagnolo mi incuriosiva da un po’. Ma non conosco nemmeno questa lingua (ride ancora, ndr)». Le intenzioni, quelle sì, sono chiare. «Cercavo un contatto per far arrivare la mia musica in Sudamerica». Un vero “tentativo al buio”. «L’ultimo disco di “Planeta No” risaliva al 2015 - ricorda il cantautore cesenate - poi dieci anni di nulla. Mesi fa scopro che ha fatto uscire quello stesso disco in versione acustica. Quindi, ho deciso di scrivergli su Instagram; mi ha risposto dicendo che aveva ascoltato e apprezzato i miei lavori. Mi ha spiegato quali progetti avesse per l’estate e mi ha promesso che avrebbe trovato uno spazio anche per “Pelle di peperone”. E così è stato». Un’empatia immediata. «Ci siamo trovati subito - sostiene Gobbi - È una persona colta e affabile. Conosce e ama l’Italia come tanti sudamericani».Il “Sogno”E così, nella poliedricità e nella stranezza che lo contraddistingue, Gobbi “arriva” anche Oltre Oceano. Non un traguardo. Un nuovo inizio. Con l’ambizione inesauribile a illuminare il suo viaggio. Semplice. Identitaria. «Il mio vero sogno è e rimarrà suonare allo stadio “Dino Manuzzi”. Prima di una partita del Cesena, sotto la Curva Mare. Anche una canzone sola, pochi minuti. Ma avrei toccato il cielo». Perché, in fondo, per le occasioni speciali non serve indossare per forza lo smoking.