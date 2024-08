La Mpc di Cesena ha acquisito la storica carrozzeria Gardini di San Giorgio

L’impresa cesenate Mpc di Stefano Soldati, iscritta a Confartigianato (Soldati fa parte del Gruppo di Presidenze), ha acquisito la storica carrozzeria Gardini di San Giorgio a San Giorgio, portando a compimento una collaborazione avviata da anni, dando continuità a una attività storica che avrebbe potuto non superare i problemi del mancato ricambio generazionale. L’anello di congiunzione è rappresentato da una virtuosa collaborazione produttiva avviata da alcuni anni.

L’azienda Gardini fu fondata nel dopoguerra da Pietro Gardini che si specializzò nella lavorazione di legno, sponde e pianali per i mezzi da lavoro dei contadini, provvedendo sia alla costruzione che alla riparazione dei mezzi, poi furono i figli Umberto e Silvano ad aprire la carrozzeria Gardini nel 1973 che diventò un vero e proprio riferimento sul territorio per la riparazione di auto e per restauro di auto d’epoca. Buona parte delle auto d’epoca più belle sono tornate al loro splendore attraverso il sapiente e paziente lavoro artigianale della carrozzeria Gardini. Nel 1980 i fratelli Gardini aprirono una nuova sede sempre nel paese nativo di San Giorgio. Nel frattempo Luca Gardini, figlio di Umberto, succedette al padre e allo zio Silvano e prese in mano l’azienda per condurla ai tempi attuali.

“Attorno al 2020 - mette in luce l’imprenditore Stefano Soldati, titolare di Mpc - si è avviata una collaborazione con la nostra imprese che si occupa di lavorazioni meccaniche e si avvaleva già dell’esperienza di Luca Gardini per la verniciatura dei nostri componenti che è culminata da parte nostra con l’acquisizione della carrozzeria Gardini certi della grande potenzialità che la sinergia tra le due imprese può sviluppare. La carrozzerie Gardini noi è sinonimo di e qualità e serietà pertanto abbiamo scelto senza esitazione di conservare il nome come identità anche per il futuro. Nuove sfide ci aspettano e come per il fondatore dell’azienda il nostro obiettivo sarà quello di essere al passo con i tempi con una grande attenzione per l’ambiente attraverso il bilancio di sostenibilità e i vari indicatori Esg, attuando una cultura d’impresa innovativa”.

Nella foto Stefano Soldati a destra e Luca Gardini.