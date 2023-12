La morte di Remo Del Vecchio, fondatore dello storico salumificio: “Un pioniere dell’eccellenza artigiana di Cesena”

Addio a Remo Del Vecchio, scomparso a 80 anni. Con la morte del fondatore dello storico salumificio (insieme al fratello Antonio detto Berto), Cesena perde un pioniere dell’eccellenza artigiana. “Remo Del Vecchio - ricorda Confartigianato in una nota - fondò nel 1968 lo storico

salumificio cesenate con sede in via Madonna dell’Ulivo. I figli di Antonio, Gabriele e Patrizia, hanno dato poi seguito e operosa continuità alla dinastia imprenditoriale in un’azienda artigiana vanto del territorio romagnolo, produttrice di insaccati e salumi d’eccellenza, con suini allevati nel rispetto della natura e lavorazioni basate sulla più genuina tradizione romagnola”.

“L’impresa da tanti anni è associata a Confartigianato cesenate ed è sempre stata partecipe alla vita associativa nella categoria alimentazione. Remo, insieme al fratello, è stato il fondatore di un storia imprenditoriale d’eccellenza e gli va tributato un doveroso omaggio a nome di tutto il territorio per il valore artigiano prodotto, e la memoria dei fratelli pionieri continua a vivere nelle continuità di impresa negli stessi prodotti di prima qualità del salumificio, delizia per il palato di tutti i fidelizzati consumatori”.