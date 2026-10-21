La morte dell’agente prima di Cesena-Avellino: 41enne cesenate indagato per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Forlì ha formalmente aperto un fascicolo per omicidio colposo stradale a carico del 41enne cesenate alla guida del Suv che domenica, nell’area di servizio di Borello lungo la E45, ha travolto e ucciso l’agente della Digos Antonio Villani. Un atto dovuto, come precisato dagli stessi magistrati, per permettere tutti i rilievi sulle cause del drammatico incidente in cui ha perso la vita il poliziotto 50enne della Questura di Avellino, impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini diretti al match contro il Cesena.
Dagli esami tossicologici ed ematici effettuati subito dopo lo schianto è intanto emerso un primo elemento certo: il conducente del veicolo non aveva assunto né alcol né sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante.