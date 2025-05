La Mille Miglia “cambia orario”: il 19 maggio a Gambettola tante iniziative anche per i più piccoli

Mille Miglia, tra vip, nuovo percorso, orario insolito e concorso disegno. Dopo tre anni torna la passerella di auto d’epoca in centro a Gambettola, con tanto di fermata. Circa 600 le autovetture partecipanti, visto che oltre alle 430 d’epoca ce ne sono 120 “Ferrari tributo” e altre auto elettriche della “1000 Miglia Green”.

La “Freccia Rossa”

L’edizione 2025 si svolgerà da martedì 17 a sabato 21 giugno. Il format sarà di 5 giornate che vedranno le auto che hanno preso parte alle corse leggendarie dal 1927 al 1957 percorrere il nord e centro Italia. Martedì 17 giugno, le auto ammesse alla gara, attraverseranno Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, per concludere a San Lazzaro di Savena. Il secondo giorno passi della Raticosa e della Futa, Prato, Siena, Roma. Dopo il giro di boa nella Capitale, la “Freccia Rossa” sarà a Orvieto, Arezzo e San Sepolcro; il ritorno a San Marino precede l’arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima. Il quarto giorno, la corsa sarà a Cervia, Forlì, taglio degli Appennini fino a Empoli e ridiscesa a Roma. Poi costa tirrenica, per riprendere la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa, Parma e arrivo a Brescia.

Il passaggio a Gambettola

Due sere fa, al teatro comunale, l’amministrazione comunale e l’Associazione Mostrascambio Gambettola odv hanno presentato alla cittadinanza il passaggio della Mille Miglia. Molte novità, oltre al ritorno in città, con le prime volte nel mese di giugno e in orario pre-serale. «Con piacere Gambettola, torna ad ospitare il passaggio della Mille Miglia 2025 – ha detto il sindaco Eugenio Battistini – giovedì 19 giugno. Ancora una volta Gambettola, è stata scelta dall’organizzazione della 1000 Miglia, per il passaggio ed il controllo timbro, ospitando una tappa della manifestazione».

Delegazione da Brescia

«Il 70% di auto partecipanti sono straniere e arrivano da tutti i 5 continenti - hanno detto Giuseppe Cherubini e Claudio Saleri dell’organizzazione bresciana - abbiamo deciso di ripassare a Gambettola per il calore del pubblico, ma anche per la buona frutta che offre agli equipaggi in transito. Quest’anno non saranno le fragole di maggio ma le albicocche di Albisole. La “Freccia Rossa” sarà a Gambettola in chiusura della terza tappa di gara proveniente da San Marino, la colonna giungerà a Gambettola verso le 17.30 con le 120 Ferrari e, alle 19, con le 430 storiche. L’ultima auto passerà verso le 22. Nei 5 giorni le auto percorreranno 1.900 chilometri. Una colonna lunghissima che tra il passaggio della prima auto e l’ultima spazia qualcosa come 200 chilometri. Per la sicurezza abbiamo abbassato ancora la velocità che in media sarà di 43 km orari e vigileranno Polizia, Carabinieri, Esercito e Finanza. Molti di questi corpi partecipano con proprie autovetture storiche».

Soddisfazione dei vertici

«Siamo fieri di aver riportato la corsa più bella del mondo in città - hanno aggiunto Claudio Canducci e Mirco Baiardi, presidente e vice di Mostrascambio - le auto d’epoca sono splendide. Ma sarà tutta una novità: prima volta a giugno, prima volta al pomeriggio-sera e prima volta da monte verso valle. Visto che le scuole sono chiuse e non potremo avere gli alunni delle scuole con le bandierine lungo il centro, grazie a Massimo Console abbiamo pensato ad un concorso dove i bambini che porteranno un disegno a tema 1000 Miglia quella sera riceveranno un buono gelato. Poi i migliori tre lavori vinceranno buoni Amazon da 100, 75 e 50 euro».