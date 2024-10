“La mia carriera in Romagna”: al Campus di Cesena gli Alumni di successo si raccontano il 23 ottobre

L’Associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna propone incontri in ognuno dei propri Campus denominati “La mia carriera in Romagna”, quale momento di dialogo, durante il quale alcuni Alumni dell’Ateneo, che hanno intrapreso un proprio percorso professionale in Romagna presenteranno le proprie esperienze lavorative maturate sul territorio a studenti e laureandi, al fine di comunicare loro le opportunità di crescita e di carriera nell’area romagnola, che presenta punte di eccellenza in vari ambiti, quali l’agri-food, l’informatica, la moda, il turismo, la nautica e la meccanica.

Gli incontri presso i Campus di Forlì e Cesena vengono organizzati in collaborazione con Ser.In.Ar.. Dopo il primo appuntamento svoltosi a Forlì il 9 ottobre presso il Campus Universitario, mercoledì 23 ottobre è previsto un evento analogo a Cesena alle 17, presso la Sala Polivalente del Campus (via dell’Università 50).