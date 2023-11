“La mia arte a impatto zero per beneficenza”: la nuova sfida di Chiara Di Stasio a Cesena VIDEO

Arte libera e creatività senza confini è la filosofia che abbraccia Chiara Di Stasio, artista ed insegnante d'arte presso il suo Atelier 1140. Un'arte nel pieno rispetto dell'ambiente, con tele e colori eco sostenibili che danno vita ad opere e a temi di grande valore. Secondo la sua idea, l'arte ha un senso se destinata per un certo fine, spesso anche concreto, e proprio per questo realizza innumerevoli mostre nel territorio con raccolte fondi destinate ad associazioni di beneficenza. Una passione che tramuta in lavoro, una passione che sostiene anche chi non può vivere l'arte per mancanza di diritti.