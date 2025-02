La massaggiatrice con studio olistico di Cesena a Sanremo: “Un momento di rigenerazione per i cantanti”

Si occuperà di mantenere e regolare l’essenziale equilibrio tra corpo e mente degli artisti. Tra una prova e un’esibizione ufficiale i cantanti in gara nella 75a edizione del Festival di Sanremo potrebbero dover confrontarsi con momenti di forte stress emotivo e fisico causato dalla importante concitazione della settimana sul palco dell’Ariston. A sciogliere e concedere istanti di relax agli artisti sarà la cesenate Krizia Bagnoli, operatrice del benessere e ayurvedica. Selezionata per partecipare al prestigioso Master Massaggiatori professionisti per il mondo dello spettacolo e dei grandi eventi, che si svolgerà proprio in concomitanza della rassegna canora nella città dei fiori.

Il metodo

Lavorerà fianco a fianco con artisti, registi, tecnici e ospiti del Festival. Lo farà nel lussuoso contesto della Somnia Aurora Spa del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo e offrirà «al mondo dello spettacolo - spiega Krizia - un momento di rigenerazione e relax: un’occasione per recuperare energie e affrontare con serenità le intense sfide di un evento così importante». È riassunto in queste poche parole l’entusiasmo che la massaggiatrice romagnola porterà fra i camerini del teatro Ariston per la settimana sanremese. Un passaggio significativo nella propria carriera, che le darà la possibilità di «sensibilizzare il pubblico sull’importanza del benessere, soprattutto in contesti di alta pressione come quello dello spettacolo». Rilassamento muscolare, miglioramento della circolazione e recupero energetico sono alcuni dei benefici che l’approccio olistico di Bagnoli apporta a chi si sottopone ai suoi trattamenti. «In un’epoca in cui il tempo per sé stessi è sempre più ridotto - analizza la professionista - il massaggio diventa uno strumento prezioso per ritrovare il proprio equilibrio interiore».

La formazione