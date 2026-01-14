La lotta a topi e piccioni made in Cesena passa dal post Torri gemelle e ora diventa francese: Dodo acquisita da Elis

Dopo oltre trent’anni di successi e la conquista del mercato del pest control italiano (allontanamento volatili, derattizzazione e disinfestazioni cfr.), “Dodo Srl”, azienda cesenate con sede a Pievesestina, passerà in mano francese. I dirigenti hanno ceduto l’intero patrimonio azionario alla società leader mondiale del settore con sede a Parigi “Elis Pest Control Spa”.

Origine

Dodo Srl e Parigi erano legate da un invisibile fil rouge fin dall’inizio. «Nel 1992 lavoravo come perito meccanico in un’azienda a Calisese – ha raccontato il fondatore Marco Santini -. Il titolare dell’azienda che ci forniva il servizio di pest control andò a Parigi e rimase colpito dai tanti aghi disposti all’esterno degli edifici per allontanare i piccioni (ride ndr.). Ci tornammo insieme e rientrati mi propose di iniziare a occuparmi di pest control. Ero titubante perché non conoscevo la materia – ha ammesso -. Poi mi fornì un budget e con un solo dipendente avviai l’attività di allontanamento piccioni». Per diventare, negli anni, leader nel settore in Italia.

Elis Spa

L’aura parigina che fece scattare la scintilla è, però, tornata più luminosa che mai per chiudere il cerchio. «Elis Italia Spa è una multinazionale del pest control – ha riportato Santini –. Ha sedi in 29 paesi europei, Asia e Sud America. In Italia a Milano, Genova, Torino, Parma, Faenza e Romaì». Nata nel 1883 a Pantin sotto la denominazione “Grand Blanchisserie”, Elis Spa è tra le principali società al mondo impegnate nel comparto della lavanderia industriale e da circa vent’anni si è inserita anche nel settore delle disinfestazioni. Raggiungendo i 4,3 miliardi di fatturato nel 2023.

Interventi

«Elis ha acquisito Dodo Srl – ha spiegato Santini – perché negli ultimi tre anni i nostri fatturati sono cresciuti del 20%. E per il patrimonio di competenze posseduto dal personale. L’intento dichiarato è investire in Emilia-Romagna, Marche e nel basso Veneto. Continuando a far capo a Cesena». 12 piattaforme levatrici, 10 tecnici specializzati, fatturati nell’ordine di milioni di euro e un lungo elenco di interventi e installazioni. C’è tutto questo nell’esperienza di Dodo Srl. Dai luoghi di culto e artistici come San Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori le Mura, il duomo e la Scala di Milano. Fino a costruzioni moderne che rimarranno simboli di un’epoca. «Il lavoro più gratificante – ha confessato Santini – risale al 2013. Dodo Srl fu scelta, a livello mondiale, per realizzare un particolare impianto di allontanamento volatili per i grattacieli del World Trade Center che sorsero al posto delle Torri Gemelle. Ci chiamò un architetto olandese – ha raccontato – tramite un’azienda di Treviso che produceva e montava vetri per grattacieli. Dodo Srl progettò e contribuì a montare il sistema su centinaia di migliaia di pannelli che vennero trasportati a New York e installati sugli edifici». Oltre oceano la migliore vetrina, oltralpe in cattedra per portare il sapere del “Made in Italy”.