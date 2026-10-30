La lezione di Cesena: un corteo pacifico di studenti armati di cori e cartelloni VIDEO GALLERY

Cesena protesta in un modo tutto suo. Gli studenti, armati di cori e cartelloni, si sono riuniti alle 8 di questa mattina per manifestare il loro dissenso nei confronti del Governo, del caro vita e del sostegno italiano a Israele. Hanno sfilato pacificamente, con megafoni e bandiere, per le strade del centro, fermandosi spesso per lasciare spazio a interventi spontanei di studenti, professori e lavoratori. La manifestazione ha rispettato il percorso concordato ed é infine giunta in Piazza del Popolo dove il numero dei partecipanti ha ampiamente superato quota 500. Unico piccolo imprevisto il lancio di alcuni petardi ai confini del corteo, che non hanno suscitato nulla se non la condanna da parte dei manifestanti stessi, che hanno più volte chiesto al microfono di non lanciarli. La presenza delle forze dell’ordine é stata sostanzialmente collaborativa e una garanzia di sicurezza. In piazza c’è stato il tentativo di un gruppo di far partire il coro “tout le monde detest la police”, che ha riscosso però poca approvazione dalla folla rispetto a quelli contro Meloni e Vannacci. Gettonatissimi invece slogan, cori e canzoni della tradizione antifascista.