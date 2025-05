La Giostra di Cesena ha presentato la sua nuova sede

La Giostra all’Incontro 2025 si disputerà domenica 14 settembre. Lo hanno comunicato questa mattina l’Amministrazione comunale e l’Associazione Giostra di Cesena, rappresentata dal presidente Daniele Molinari e dalla vicepresidente Patrizia Raso, nel corso di una conferenza stampa di presentazione della nuova sede di piazza Aguselli 18 e del ricco programma di eventi che interesserà la settimana dall’8 al 14 settembre: omaggio alla Madonna del Monte, spettacolo teatrale su un episodio di storia cesenate, conferenza storica (con la partecipazione del professore Davide Savelli), esibizione di sbandieratori, esibizioni cavalleresche ed equestri, mostra sulla storia della Giostra, spettacoli e iniziative per i bambini, iniziative per i quartieri, corteo storico e naturalmente il clou rappresentato dalla Giostra dei cavalieri. Il programma è in fase di definizione e sarà ulteriormente ufficializzato nei prossimi mesi.

In piazza Del Popolo

Anche quest’anno la Giostra si terrà in piazza del Popolo (dove storicamente si svolgeva), replicando l’organizzazione degli anni scorsi. L’associazione (sempre in collaborazione con il Comune) proporrà varie iniziative rivolte al pubblico e ai quartieri anche nel corso dell’estate, inoltre la Giostra sarà inserita nella programmazione ufficiale del progetto per Capitale della cultura del 2028. La Giostra è un evento unico al mondo per importanza culturale, storica e spettacolare: solo a Cesena, infatti, la Giostra all’Incontro era istituzionalizzata e si svolgeva annualmente in forza di un riconoscimento ufficiale: fu concessa in Privilegio speciale e perpetuo alla città nel 1465 da Papa Paolo II e proseguì in modo sostanzialmente ininterrotto fino al 1838, ultima al mondo.

Comune e Aps Giostra di Cesena continuano dunque nel percorso di crescita e consolidamento di questa importante tradizione cittadina. “La Giostra – commenta l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi – non è soltanto l’evento che anima il pomeriggio della domenica, ma una realtà viva e continuativa che coinvolge profondamente la vita della città e del territorio comunale. Le sue ricadute spaziano dal turismo alla valorizzazione del centro storico, fino al coinvolgimento attivo dei quartieri. La dimensione culturale, spesso trascurata, è invece centrale nella proposta: dietro l’attività di rievocazione c’è un vero e proprio lavoro di ricerca storica. Non ci si limita a riproporre contenuti noti, ma in alcuni casi emergono anche scoperte inedite, e per questo va riconosciuto un grande merito agli organizzatori. Quest’anno, inoltre, celebriamo un anniversario importante: il 2025 segna infatti il 560º anniversario della bolla di papa Paolo II, un’occasione che dà ancora più significato alla manifestazione”.

“Un sentito grazie – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico e ai Quartieri Lorenzo Plumari – a tutti i soci e ai volontari che rendono possibile questa manifestazione: il loro impegno nasce da una profonda passione per la città e per la sua storia. A Cesena possiamo dirci fortunati: qui l’associazionismo ha radici solide e rappresenta una vera ricchezza. La nuova sede sarà uno spazio dedicato alla socializzazione, alla crescita culturale e alla costruzione di comunità. Vedere il centro animarsi anche attraverso queste nuove vetrine è per noi motivo di orgoglio e un segnale importante. Questo evento ha anche un forte valore turistico: attira visitatori da oltre i confini comunali, offrendo loro l’occasione di scoprire il patrimonio storico di Cesena e della Vallata del Savio. Il turismo culturale è una leva significativa, e manifestazioni come questa lo dimostrano. Un ulteriore aspetto positivo è il coinvolgimento capillare dei quartieri, della città intera, delle istituzioni e delle scuole. I quartieri, in particolare, rappresentano per noi delle vere e proprie sentinelle del territorio: integrarli in progetti di questo tipo significa rafforzare il legame tra cultura, comunità e identità locale”.

Inaugurazione della sede sociale di Aps Giostra di Cesena

Nella giornata di oggi, alle ore 18:00, l’associazione Giostra di Cesena inaugurerà la propria sede sociale, che rappresenta un momento essenziale del suo percorso di crescita. La sede – collocata in pieno centro storico e vicina a Piazza del Popolo – consentirà all’associazione di dotarsi di un punto di socializzazione, organizzativo e di conservazione dei propri materiali, ma nelle intenzioni è destinata a offrire a tutta la città molteplici iniziative culturali: conferenze storiche, presentazione di libri, presentazioni di iniziative sociali e di solidarietà, una scuola di teatro, proposte ai quartieri.

La Aps Giostra di Cesena ringrazia Rotary Cesena, che ha donato alcuni abiti storici da aggiungere alla dotazione, e tutti i soggetti e/o persone che collaborano e sostengono le iniziative proposte.