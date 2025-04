La cosmografia biblica di Bosi di nuovo in mostra a Cesena

Aveva debuttato a fine novembre a Cesena, nella settecentesca Chiesa di San Zenone dove è rimasta fino a fine gennaio, l’imponente opera di Gianluca Bosi “Cosmografia biblica”, che ad oggi è il calligramma più grande del mondo (9 metri per 1,5) realizzato trascrivendo integralmente il testo in latino della Bibbia.

Sarà possibile di nuovo ammirare l’opera grazie al Bibbia Festival e ad una nuova esposizione cesenate, in corso in questo fine settimana a Case Finali. La “Cosmografia biblica” sarà infatti fruibile alla vista di chi voglia contemplarla nei locali della Chiesa Avventista, in via Carlo Emilio Dadda, 300. Visitabile oggi alle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 ma anche domani negli stessi orari.

L’opera è il risultato del processo meditativo dell’autore cesenate Gianluca Bosi, durato tre anni: un punto di fusione tra fede religiosa ed arte, all’interno del quale la parola si espande diventando immagine. In mezzo ai brani in lingua latina compaiono versetti in italiano, inseriti per potere pregare più facilmente, con una grafia che è cambiata nel tempo durante l’esecuzione della “tela”.