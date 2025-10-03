La Cgil: “Almeno 8mila persone in piazza tra Forlì e Cesena”

Una manifestazione con 4mila partecipanti a Forlì e altrettanti a Cesena. La Cgil Forlì-Cesena in una nota ha diffuso i dati di manifestazione e sciopero generale. “Con adesioni allo sciopero - si legge nella nota - che superano il 70% e molte fabbriche oggi chiuse per il 100% di adesione allo sciopero. La società civile non si è lasciata intimorire dai messaggi di questo governo. È scesa tempestivamente in piazza per chiedere il rilascio dell’equipaggio della Flotilla, per ribadire Stop al genocidio, e per ricordare che servono fondi per sanità e salute, le nostre tasse non devono essere usate per finanziare una logica di riarmo. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questo sciopero, per la Flotilla, per Gaza, per la Palestina e per i valori costituzionali italiani.

Alcuni dati sulla partecipazione allo sciopero:Alpi di Modigliana 60%, Apofruit 65%, Appalto GLS Cesena 50%, Avicoop 80%, Autogrill 50%, Bonci Cesena 45%, Caviro 75%, Celanese 60 %, Infia Srl 90%, Orogel 80%, Mense Dusmann 50%, Nisi Group sezione legno 100%, Start Romagna 60%.