La Cesena shopping night torna venerdì 23 maggio: caccia al tesoro con in palio i biglietti per i “Rockin’ 1000”

Venerdì 23 maggio torna la ‘Shopping night Cesena - Spring Edition’, una bella occasione per fare acquisti tra i negozi che animano il centro storico fruendo delle bellezze storiche, architettoniche e culturali della città malatestiana. Confermata la gift card nelle attività aderenti che darà diritto ad uno sconto di 5, 10 o 15 euro in base all’acquisto che sarà fatto. Ma non basta. Nel corso della stessa serata per le vie e le piazze saranno disseminati vari buoni (QrCode) che valgono altrettanti biglietti gratuiti per assistere al concerto dei Rockin’1000 che il 26 e il 27 luglio si terrà all’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’.

Dopo essere stata lanciata per la prima volta il 29 novembre dello scorso anno, dalle ore 19:30 alle ore 23:30 la ‘Shopping Night’ tornerà ad animare tutte le vie e le piazze del centro cittadino con negozi aperti, vetrine illuminate, musica dal vivo della Retromarching band, dj set, e il concerto in piazza della Libertà del gruppo ‘Zebra e pois’. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni che compongono il tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), è proposto assieme a ‘Wow events’, Service Fest Cesena, Carol style coach & interior relooker.

“Cesena Shopping Night – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari – coinvolge attivamente i negozi e i pubblici esercizi del centro storico della nostra città, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di fare acquisti in un’atmosfera festosa. È un’iniziativa che riproponiamo con grande piacere e che, a partire da quest’anno, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria del tavolo ‘InCesena’ e con i commercianti stessi, entra stabilmente nella programmazione degli eventi che animano il centro lungo tutto l’anno. La ‘Cesena Shopping Night’ – prosegue l’Assessore – ha riscosso un ottimo successo lo scorso autunno perché valorizza il centro storico nella sua interezza, a partire dagli operatori che ogni giorno lo rendono più piacevole, accogliente e vivace. Questa iniziativa unisce perfettamente intrattenimento e opportunità di acquisto, risultando ideale non solo per chi desidera fare shopping nel pomeriggio e in serata, ma anche per tutti coloro che vogliono trascorrere una serata di festa nel cuore della città”.