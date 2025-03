La Cac ha inaugurato la nuova mensa aziendale gratuita

Nei giorni scorsi C.A.C. – Cooperativa Agricola Cesenate, leader mondiale del settore sementiero, ha inaugurato la nuova mensa aziendale, destinata a tutti i dipendenti del Gruppo. L’iniziativa fa parte del piano di investimenti avviato nel 2022 e ha preso ufficialmente il via lo scorso 17 marzo, con l’erogazione dei primi pasti.

Pensata per offrire ai dipendenti un luogo dove poter condividere il momento del pasto in un clima di convivialità, la mensa aziendale è nata con una duplice ambizione: da un lato, garantire un servizio di ristorazione in ambienti accoglienti e luminosi, in un’ottica di welfare integrato; dall’altro, creare occasioni di condivisione in cui il pranzo diventi un momento di scambio e socialità, restituendo centralità alle relazioni interpersonali.

“In Romagna la tavola è da sempre il luogo dove nascono idee, si rafforzano le relazioni e si costruisce fiducia – afferma il Presidente di C.A.C. Giovanni Piersanti –. Abbiamo voluto portare questo spirito all’interno della Cooperativa, creando uno spazio dove le persone possano ritrovarsi, conoscersi meglio e rafforzare l’affiatamento tra colleghi. Siamo convinti che un ambiente di lavoro sereno e coeso favorisca non solo il benessere individuale, ma anche le performance complessive dell’azienda. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere la mensa completamente gratuita per tutti i dipendenti: una scelta convinta e coerente con la nostra visione di welfare, che rappresenta anche un concreto sostegno al reddito”.

L’attivazione del servizio ha portato con sé anche una riformulazione degli orari aziendali, in linea con le esigenze organizzative emerse negli ultimi anni. “In precedenza – spiega Andrea Maltoni, Coordinatore della Direzione – la pausa pranzo durava due ore ed è stata ora ridotta a un’ora, consentendo un’uscita pomeridiana anticipata, a vantaggio della conciliazione tra vita privata e lavoro. Allo stesso tempo, abbiamo riallineato gli orari dei reparti produttivi, migliorando la coerenza interna e l’efficienza generale dell’organizzazione. Colgo l’occasione per ringraziare Franco Baldisserri, componente della Direzione, e Matteo Marchi, responsabile delle Risorse Umane, per l’eccezionale lavoro svolto sia nella riorganizzazione del servizio di ristorazione, sia nella rivisitazione degli orari di lavoro e nella cura di un ambiente particolarmente accogliente. Un ringraziamento sentito va anche a Tania Buda e Luigi Gianoglio, componenti della Direzione, per l’impegno e la dedizione con cui hanno contribuito alla buona riuscita del progetto”.

Le prime settimane di attività confermano la bontà della scelta: l’affluenza alla mensa è stata costante, e i riscontri da parte del personale evidenziano un ampio apprezzamento, sia per la qualità del servizio sia per il valore umano dell’iniziativa.

“ Naturalmente – conclude Maltoni – ci sono ancora piccoli aggiustamenti da fare ma l’entusiasmo con cui è stato accolto il servizio ci conferma che abbiamo intercettato un bisogno reale, e ci stimola a perfezionarlo ulteriormente”.

“Questo progetto - conclude il presidente Piersanti – rappresenta per noi un motivo di profondo orgoglio, perché esprime con forza un principio che ci guida da sempre: le persone sono il motore della Cooperativa. È grazie al contributo quotidiano di Soci e dipendenti se possiamo proseguire nel nostro percorso e affrontare le sfide che il presente ci pone. La centralità delle persone è iscritta nel nostro Dna cooperativo ed è il riferimento costante che ci orienta nel cercare, ogni giorno, nuove strade per crescere e migliorare”.

La C.A.C a Cesena in via Calcinaro

Fondata nel 1948, la Cooperativa Agricola Cesenate (C.A.C.) è oggi una delle principali realtà mondiali nella ricerca, produzione e commercializzazione di sementi da orto. Con sede a Cesena, opera in oltre 80 paesi nel mondo ed è riconosciuta per l’eccellenza varietale, l’innovazione tecnologica e il forte legame con il territorio. La Cooperativa conta oltre 250 dipendenti e una rete consolidata di soci produttori, con un approccio integrato che valorizza la filiera agricola italiana.