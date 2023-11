L’ordine dei Geologi: “Tutte le cause che hanno portato all’alluvione”

Dal 16 maggio scorso in tanti si sono posti le domande di quali cause vi siano state dietro l’alluvione che ha colpito il nostro territorio.

Per cercare di rispondere in parte ai quesiti il Lions Club Valle del Savio ha organizzato una serata volta proprio indagare le cause e gli effetti dei fenomeni alluvionali che hanno colpito la Romagna lo scorso maggio.

Ospite della serata inaugurale del nuovo anno sociale del club service (che vede quest’anno la guida di Emanuela Casali come presidente) era Paride Antolini: presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna. Con un cospicuo corredo di foto e slide, Antolini ha motivato alcune delle cause che hanno portato all’alluvione.

Partendo da un excursus su quello accaduto nella vallata del Savio per arrivare fino a quello che è successo (e sta accadendo) nella zona del ravennate, Antolini ha fornito il quadro idrogeologico quale era prima dell’alluvione. Ed ha riportato fra alcune delle cause la diversa conformazione dei fiumi e dei terreni agricoli ed i vari cambiamenti che questi hanno subito nel tempo. «Antolini ci ha spiegato come, per esempio, il fatto che l’uomo nel corso degli anni abbia tolto molte anse ai fiumi ha fatto sì che l’irruenza dell’acqua lo scorso maggio sia stata imponente - racconta Emanuela Casali - Ha anche aggiunto che secondo lui le vasche di contenimento, create in seguito a questi cambiamenti nei fiumi, non sarebbero state sufficienti per contenere una situazione ed una portata di acqua di questo tipo. Rispetto poi alla centuriazione romane, tipica delle nostre zone in campagna, dove attorno a questi appezzamenti di terra quadrati vi erano i fossati, avendoli eliminati quasi del tutto questo ha causato il dilagare delle acque. Infine Antolini ha spiegato che anche l’eccessiva costruzione, con la nascita di tante borgate, nelle zone periferiche, abbia impedito la gestione delle acque alluvionali». Insomma una serata ricca d’informazione e confronto. «È stata una serata memorabile e istruttiva - conclude la presidente Casali - tanti membri e ospiti del club si sono riuniti per ascoltare e confrontarsi con Antolini, che ha condiviso con noi una presentazione straordinaria, aiutandoci a comprendere appieno cosa sia accaduto durante l’alluvione in Emilia Romagna e quali sono state le implicazioni geologiche di questo evento catastrofico. La sua passione e competenza hanno reso l’argomento avvincente per tutti. L’incontro ha permesso ai membri del club di acquisire una maggiore consapevolezza delle sfide ambientali che la nostra regione deve affrontare e di discutere possibili iniziative per il futuro. Questa serata ha rappresentato quindi un’occasione preziosa per imparare e condividere, dimostrando ancora una volta come il Lions Club Valle del Savio sia impegnato non solo a promuovere l’amicizia e il servizio, ma anche a contribuire alla comprensione e alla soluzione delle problematiche che riguardano la comunità».