L’omaggio di Cesena a Piero Gallina - Gallery

Cesena rende omaggio a Piero Gallina, ex sindaco e presidente della Provincia scomparso il 26 dicembre a 81 anni. Nella camera ardente in Comune, presenti il sindaco Enzo Lattuca e la giunta. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, Davide Trevisani, gli ex sindaci Gabrio Casadei Lucchi e Paolo Lucchi e il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi, tutti a manifestare profonda vicinanza alla moglie e alle figlie di Gallina. L’ultimo saluto a Gallina domani mattina alle 10 al cimitero urbano.