“L’ippodromo di Cesena non si arrende, ma ha bisogno d’aiuto”: la visita del sottosegretario all’Agricoltura alle strutture danneggiate dall’alluvione VIDEO

“L’ippodromo di Cesena ha bisogno di un sostegno concreto”. Il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo ha fatto visita allo storico impianto cesenate che non vuole arrendersi dopo le ferite dell’alluvione. Il direttore generale di Hippogroup Marco Rondoni ha accolto il sottosegretario tracciando un quadro esaustivo della situazione, sottolineando come la voglia di investire non manchi, ma scontra il fatto che i lavori del dopo-alluvione siano bloccati, con la Sala Bingo inattiva da troppo tempo.