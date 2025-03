L’incendio che ha bloccato l’aeroporto di Londra prolunga la gita di una classe quinta del Monti di Cesena

«Un evento senza precedenti». Così il ministro dell’energia britannico Ed Miliband ha definito in un’intervista alla Bbc il vasto black out - causato da un incendio - che ha portato alla chiusura per tutta la giornata di ieri dell’aeroporto londinese di Heathrow, lo scalo aereo il più trafficato d’Europa.

Lo stop ai voli è stato causato da un rogo scoppiato in una sottostazione elettrica di North Hyde, nell’ovest della capitale inglese. Il relativo black out ha determinato la cancellazione di almeno 1.350 voli, con quasi 300mila passeggeri rimasti a terra. Tra questi anche una quinta del liceo Monti di Cesena che proprio ieri doveva terminare ieri la sua gita a Londra. Il primo aereo utile di rientro a Bologna per gli studenti sarà però soltanto domenica nel tardo pomeriggio. Due giorni in più di gita, dunque, per la classe cesenate.