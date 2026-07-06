L’idea di Marco da Cesena e Nicholas da Imola: ecco il podcast “Lezioni mancate”, istruzioni per l’uso dopo l’università

Ci sono domande che, una volta terminata la scuola o l’università, diventano improvvisamente centrali e ci colgono impreparati come un fulmine a ciel sereno. Ci chiediamo: come funziona il mondo del lavoro? Come si gestiscono le proprie finanze? Quali strumenti servono davvero per affrontare la vita adulta? È da queste considerazioni che nasce “Lezioni mancate”, un podcast ideato da due giovani romagnoli con l’obiettivo di offrire risposte concrete a tutti quei dubbi che il percorso scolastico, per l’appunto, ha lasciato irrisolti.

Le menti dietro questo progetto innovativo sono Marco Ruggeri, cesenate, e Nicholas Sandrini, imolese, entrambi classe 2002. I due si sono conosciuti durante gli studi in Ingegneria aerospaziale all’università di Bologna, nel campus di Forlì, e oggi proseguono il proprio percorso al Politecnico di Torino. Dall’esperienza condivisa è nata l’idea di creare uno spazio di confronto rivolto ai coetanei, affrontando senza mezzi termini temi che spaziano dal lavoro all’economia, dall’educazione finanziaria alla salute mentale.

Il podcast si propone come una conversazione con esperti e professionisti, chiamati a mettere le proprie competenze al servizio dei più giovani, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per orientarsi nelle scelte quotidiane e comprendere meglio le dinamiche del mondo lavorativo e degli adulti.

Tra gli ospiti intervenuti figurano un consulente finanziario, una consulente del lavoro, una psicologa e mental coach, un ricercatore dottorando, un ingegnere forense e architetto, un ex tennista oggi senior sport manager e Fabiana Andreani, esperta di orientamento professionale seguita da oltre 300mila persone tra Instagram e TikTok.

In un panorama mediale sempre più affollato di podcast, “Lezioni mancate” è un format che punta a distinguersi scegliendo un approccio deciso, con meno teoria e più risposte, partendo dalle domande che molti ragazzi si trovano ad affrontare nel passaggio dalla formazione alla vita professionale.