L’estate a Cesena: 22 associazioni in campo per animarla

Il Comune di Cesena ha reso noto il calendario degli eventi estivi, con spettacoli, musica dal vivo, performance, presentazioni di libri, ma anche cinema all’aperto, con attori e registi ospiti in piazza, e un atteso ritorno ai fasti del medioevo con l’immancabile Giostra di Cesena. Se alcuni eventi sono già andati in scena (è questo il caso delle serate magiche del Teatro Zigoia nel parco di Villa Silvia Carducci), su molti altri i riflettori si accenderanno prossimamente nell’ambito della programmazione comunale “Che spettacolo l’estate a Cesena” che sarà ulteriormente arricchita dalle rassegne estive “FU ME”, “Emilia Romagna Festival” e “Acieloaperto”.

A questo proposito, sono 22, tra imprese, associazioni ed enti del Terzo settore, le realtà proponenti beneficiarie del bando promosso dall’Amministrazione comunale e corrispondente a un pacchetto complessivo di 95 mila euro. Nello specifico, alle proposte ritenute idonee (9 presentate da imprese e 13 da associazioni ed enti del terzo settore) è stato destinato un contributo economico pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività progettuali.

Tra le imprese: Smile Srl, che proporrà spettacoli di jazz alla Rocca e in centro storico; del Consorzio Revisioni Cesenate che offrirà alla città una serata in ricordo di Faber; di Well Srl che intratterrà cesenati e visitatori con concerti jazz e di musica classica dall’alba al tramonto; di Diego Suzzi che torna con le suggestive serate in liuteria e interessanti podcast live con Lucio Corsi, Fabio Concato e Cristiano Godano dei Marlene Kunts, Vasco Brondi e Francesco Bianconi; di Pleiadi International con la Ligaza ai Giardini di Serravalle. Altri eventi saranno a cura di Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi, Il Vicolo, Tazza d’oro e Contra Srls.

Tra gli enti del Terzo settore: Aidoru va in scena con “Extra - performance e architettura a misura di nuove generazioni”; Accademia Italiana del clarinetto con “Clarinettomania: Festa della Musica - Ensemble di clarinetti e sassofoni”; Sillaba torna a Cesena con ospiti di rilievo come Vera Gheno, che andrà in scena con “Grammanti. Immaginare futuri con le parole”, Lorenzo Maragoni “psicologa cruda - Unboxing, Sesso, amore e anche no”, Carlotta Vagnoli con “Le solite Stronze”, e “I dialoghi della vagina”; Micapoco proporrà “Libri che suonano”, serata incontro con Domenico Zoppo, un omaggio a Mina con la Viale Mazzini band, e i concerti “The Kiss/Still Alive tribute band”, “Bon Jovi Bmb tribute band”, “AC/DC tribute band”, “Contest R.C.Y.B. Rock Cover Young Band, semifinale e finale; Quartolato con i “No Braino” e “Gio Evan” in concerto, “Claudia Macori con Giuseppe Cucinotta” e “Mellow Mood e Vasco Bartowski Abbondanza”; l’Associazione Limo andrà in scena con “Voci Plurali”. Ampio spazio alla danza con “Danziamo insieme un passo dopo l’altro, balli popolari” a cura di Auser Cesena, e al balletto con Asd laboratorio Danza e Teatro che alla Rocca Malatestiana farà brillare le stelle della danza. Non mancherà la musica del festival “Suoni. Salottini di arti musicali” giunta quest’anno alla quarta edizione e curata dall’Associazione Musicale Chorus, e neppure il “Malatesta Short Film Festival - Mondi Riemersi” proposto da Albedo. E ancora: altre iniziative saranno proposte dall’Associazione culturale Barbablù e dall’Associazione TADE.

Oltre alle imprese e alle associazioni beneficiarie di un contributo comunale, da giugno a settembre il cartellone estivo sarà animato da altre iniziative patrocinate che beneficeranno comunque del suolo pubblico gratuito.

I luoghi e le date delle singole iniziative saranno di volta in volta reperibili sul sito del Comune alla sezione dedicata: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/chespettacolo24.