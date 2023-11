L’associazione napoleonica oggi all’Eliseo di Cesena

L’Associazione Napoleonica d’Italia, che festeggia quest’anno i suoi 30 anni di attività ufficiale quale associazione culturale di studi storici, prenderà parte con una sua piccola rappresentanza di una decina di persone in uniformi d’epoca, alla proiezione del film kolossal “Napoleon”, di Ridley Scott, oggi a partire dalle 16.30, al cinema “Eliseo” in viale Carducci.

Non è la prima volta che Cesena vede il passaggio di soldati napoleonici, sia come evento storicamente documentato, sia in maniera rievocativa.

I cronisti locali che vissero a cavallo tra Settecento e Ottocento - ricordano gli appassionati di quell’epoca che ha lasciato un segno profondo nella storia - i cui testi sono conservati e consultabili in Biblioteca Malatestiana, attestano un passaggio di truppe francesi nella città bagnata dal Savio il 9 Marzo 1796, ma è il 3 Febbraio dell’anno seguente che i soldati vi si insediarono e Napoleone stesso vi arrivò due giorni dopo, per rimanervi poche ore, giusto il tempo per dettare i suoi comandamenti. Come nel resto d’Italia, anche nella apparentemente sonnecchiosa Romagna, l’arrivo di Napoleone segnò il passo verso una nuova era.

I rievocatori napoleonici, che già nel 2007 avevano ridato voce a quelle pagine della storia di Cesena, tornano oggi, grazie all’ospitalità dei gestori dell’Eliseo, a rinfrescare il ricordo del passaggio «del grande Corso e dei suoi uomini, che però - riconoscono - non sempre seppero farsi amare. L’Ani - è il loro invito - sarà lieta di accogliere gli spettatori della Multisala “Eliseo”, dalle ore 16.30».