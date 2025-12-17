Cesena, «Troppe monetizzazioni del verde: sono legittime ma inopportune. Servono standard più stringenti»

Verde e parcheggi da aggiungere in quantità prefissate in caso di nuovi interventi edilizi vengono trasformati spesso in soldi, attraverso il sistema della monetizzazione. Si tratta di una possibilità pienamente legittima, in quanto nel Pug è indicata come ammissibile: a date condizioni, per spazi per la sosta superiori a 40 metri quadrati e per zone verdi di oltre 100 metri quadrati, mentre viene sempre concessa, quando richiesta, se si resta al di sotto di quelle dimensioni. «Ma il fatto che sia permesso non significa che sia opportuno». A dirlo è un addetto ai lavori. Lo definisce «un brutto sistema e una brutta abitudine, seppure lecita e regolamentata».