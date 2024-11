L’assessora Francesca Lucchi costretta a chiudere la sua campagna elettorale: è ricoverata al Bufalini

Doveva essere tra le presenti, in qualità di candidata Pd alle prossime elezioni regionali, al confronto a largo spettro di questo pomeriggio tra aspiranti consiglieri. L’assessora Francesca Lucchi ha però dovuto declinare l’invito per motivi di salute; e ad ora per lei la campagna elettorale pare si sia conclusa con gli ultimi appuntamenti pubblici della scorsa settimana. La Lucchi è infatti attualmente ricoverata nel reparto di Medicina dì’Urgenza del Bufalini, per alcuni accertamenti urgenti da espletare resisi necessari dopo un fine settimana trascorso forzatamente a domicilio. Allo stato attuale è da escludersi anche la sua partecipazione alla chiusura della campagna elettorale che doveva tenere assieme a Massimo Bulbi a Cesenatico, domani alle 18 al Museo della Marineria. «Purtroppo ho avuto un piccolo incidente di percorso che mi ha costretta a fermarmi (ora conto ancora di più su di voi!) - ha scritto sui suoi canali social l’assessora - Se in questi giorni non mi vedete in giro, fra la gente e nelle piazze, il motivo è questo. Gli ultimi mesi sono stati sicuramente molto impegnativi e stressanti ma il calore e il supporto ricevuto da tantissimi di voi adesso mi servono tutti.️ Sono assistita da un personale medico-sanitario davvero eccellente che sta proseguendo negli accertamenti. Non avevo previsto di doverlo provare su di me, ma, come si dice, “la vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti”. A prestissimo. Un abbraccio, Francesca».