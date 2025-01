L’appello dei residenti a Borello di Cesena: “Servono foto trappole contro chi inquina”

Immondizia gettata in strada o accatastata a fianco dei bidoni dell’isola ecologica. Sacchi di indifferenziata che (automobilisti di passaggio?) scaricano all’interno del cassonetto deputato alla raccolta ramaglie. Continuano le segnalazioni da parte dei residenti di Borello per l’inquinamento che ormai quotidianamente gravita attorno all’isola ecologica di via Gallo, posta a non molta distanza da bar e distributore del carburante. «Un inquinamento che andrebbe fermato. Con l’ausilio delle fototrappole per multare i trasgressori» è la richiesta dei residenti.