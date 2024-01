L’annuncio: “Da oggi Cesena è ufficialmente capoluogo di provincia assieme a Forlì” - VIDEO

L’annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco Enzo Lattuca che ha riunito per l’occasione nella Sala degli Specchi di Palazzo Albornoz tutta la sua Giunta. Lunedì 29 gennaio di notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sancisce la trasformazione ufficiale di Cesena in capoluogo di provincia, con tutti gli oneri e gli onori che ne conseguono a termini amministrativi. Il decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione: quindi da oggi martedì 30 gennaio Cesena è ufficialmente capoluogo di provincia assieme a Forlì.