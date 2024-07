L’anello dato al vescovo Biguzzi da Giovanni Paolo II ora sarà esposto al museo diocesano di Cesena

Gremita di fedeli ieri la chiesa parrocchiale di Martorano dove si sono celebrati i funerali di monsignor Giorgio Biguzzi. Le esequie dell’88enne vescovo di Makeni sono state concelebrate dal vescovo di Cesena-Sarsina Regattieri, dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia Ghizzoni, dal vescovo di Forlì-Bertinoro Corazza, dal missionario saveriano e amministratore apostolico della diocesi di Makeni vescovo Paganelli col padre abate di Santa Maria al Monte, dom Maccarinelli. Il Comune di Cesena era rappresentato con gonfalone al seguito dal vice sindaco Castorri e dall’assessore Acerbi.

Il vescovo Douglas durante l’omelia ha ripercorso tutta la vita ecclesiastica e le opere di bene nel mondo di monsignor Biguzzi. Ricordando le chiese costruite, la presenza costante al fianco dei più deboli ed episodi fondanti della sua missione, come quando si fece da intermediario per liberare e salvare delle suore rapite. Regattieri indossava l’anello episcopale che Biguzzi aveva ricevuto durante l’ordinazione da Giovanni Paolo II. «Un anello che ha voluto donare a Cesena e che ora verrà collocato nel museo diocesano a sua imperitura memoria». Mentre la salma di monsignor Biguzzi verrà, come da sue volontà, sepolta in Africa.