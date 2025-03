L’abbazia del Monte di Cesena torna ad essere “faro nel Giubileo”

L’abbazia di Santa Maria del Monte torna a essere un faro spirituale e culturale per il Giubileo. E invita, venerdì 28 marzo alle 16, nella sala Pio VII dell’abbazia stessa, all’appuntamento “Il Giubileo del 2025 e un ricordo del Giubileo del 2000 al Monte”, dove il presente giubilare si è sovrapposto al Millenario di fondazione del monastero. Al pomeriggio intervengono fra gli altri monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, l’assessore alla cultura Camillo Acerbi, l’abate di Santa Maria del Monte dom Mauro Maccarinelli, coordina Ines Briganti della società Amici del Monte.

Giubileo e Millenario

Il Giubileo 2025 al Monte si innesta nel Millenario del monastero, il cui anniversario si prolunga fino al 2026. «La giustificazione di un arco temporale celebrativo così lungo - precisa dom Maccarinelli - si deve al fatto che il 1026 è una data certa per il Monte: abbiamo un documento che attesta una comunità presente in questo territorio. Perciò Giubileo e Millenario ancora in atto potrebbero essere occasione per riprendere progetti rimasti sospesi nel 2000, come una monografia sull’abbazia». Luciano Almerigi, presidente emerito degli “Amici”, tiene a ricordare i progetti importanti realizzati al Monte nel 2000, grazie pure al contributo economico di banche del territorio. «La coincidenza di Giubileo del 2000 e Millenario - fa sapere - portarono a nuove strutture per l’ospitalità; fu ricavata la sala conferenze Pio VII, il refettorio, l’impianto di illuminazione esterna dell’abside, l’erboristeria, ristrutturato l’organo Verati nella cripta. Ercole Acerbi, allora assessore ai Lavori pubblici della Provincia di Forlì-Cesena, favorì lo sblocco del finanziamento per il Giubileo del 2000».

Un’altra novità importante per il Monte fu che dal Giubileo del 2000 la comunità monastica si aprì alla cittadinanza esterna come mai prima, con un respiro diverso che portò anche a collaborare con le istituzioni.

Cammino nuovo

Venerdì dom Maccarinelli presenta la relazione “Giubileo, sosta per un cammino nuovo” dove si sofferma sul concetto di tempo: «La modernità del Giubileo sta nella sua antichità - dichiara l’abate - Il tempo del Giubileo è diverso da altri, è una cesura. È un tempo che interrompe un flusso di consuetudini del fare. Tempo di remissione i cui i debiti venivano rimessi; il papa, pure inascoltato, ha più volte insistito sulla remissione del debito dei paesi poveri. Il Giubileo è una sorta di tempo di Dio che entra nel tessuto della società e delle relazioni umane, anche nel tema del perdono. È un tempo in cui ci fermiamo per reimpostare la vita». Nell’ intervento “A ricordo del Giubileo del 2000” l’assessore Camillo Acerbi rammenta l’operato del padre Ercole nell’evento di 25 anni fa, ripercorrendo anche il percorso tenace e determinato per raggiungere il fine: «Parlerò in veste di testimone, dato che mio padre non può più farlo. Per le attività del Millenario del 2000 ci fu la necessità di affiancare, agli interventi delle banche del territorio, contributi statali, necessari per favorire i flussi turistici dei pellegrini: foresteria, ristorazione, ascensore interno. Seppi così che all’abbazia erano state preferite realtà più secondarie, il Monte non era fra i progetti finanziati da Roma. Fu dunque necessaria un’attività di convincimento per riaprire la graduatoria, considerando che erano state finanziate opere impossibili a realizzarsi. Perciò si chiese di rimettere in circolo quei fondi a favore della comunità monastica e cittadina, che aveva ben chiaro l’impiego e i progetti». Il Giubileo 2025 rinnova dunque i valori inserendosi nel contesto della comunità civile, oltreché religiosa. Damiano Zoffoli, presidente dell’associazione “Benigno Zaccagnini” ricorda quanto la fama del Monte sia sempre arrivata molto al di là della città: «Lo stesso Zaccagnini, medico a Ravenna, veniva al Monte in bicicletta; in questo luogo verità e bellezza si abbracciano».