Italia Viva: “Matteo Renzi a Cesena per la campagna elettorale”

Anche una delegazione di Italia Viva di Forlì e Cesena, capitanata dal presidente provinciale del partito Tommaso Pirini, ha partecipato nei giorni scorsi alla Leopolda, il convegno politico ideato e lanciato da Matteo Renzi che si svolge ogni anno a Firenze. Facevano parte della delegazione, tra gli altri, anche Elio Galassi, Michele Donati, Sabrina Sbaragli, Leonardo Gallozzi (presidente comunale Forlì), Angelo Vitali e diversi membri della cabina provinciale di Italia Viva, oltre alla consigliera comunale di Bertinoro, Erica Giunchi.

“E’ stato un appuntamento, come al solito, ricco di spunti e di indicazioni - spiega Pirini - il vertice del partito, come già annunciato, ha avvallato le nostre scelte a livello locale, garantendoci tutto il sostegno possibile. In tal senso, come Italia Viva, abbiamo in cantiere una serie di iniziative che organizzeremo nel corso di questa campagna elettorale. Il nostro obiettivo sarà, come sempre, quello di portare competenze nel dibattito politico locale e, per questo, abbiamo già invitato a Cesena alcuni esponenti di primissimo piano del direttivo nazionale di Italia Viva, a partire proprio dal nostro segretario Matteo Renzi”.