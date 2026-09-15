Ironman 2026: a Cesena disagi nel fine settimana con strade chiuse prima del solito

È tutto pronto per l’Ironman 2026 nel fine settimana, che oltre a competizione sportivo e spettacolo porterà non pochi disagi per modifiche al traffico, soprattutto sulla E45, sulla Secante e su via San Cristoforo. La novità rispetto alle precedenti edizioni riguarda soprattutto la domenica: la partenza è stata infatti anticipata di un’ora e quindi gli orari delle chiusure previsti quel giorno saranno differenti rispetto a quelli degli anni passati.

La prima giornata caratterizzata dalle modifiche alla circolazione sarà quella di sabato 19 settembre. La E45 sarà chiusa a partire dalle 5, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto da Ravenna fino al raccordo con la via Emilia, in zona Torre del Moro.

Dalle 7.30 è prevista anche la chiusura della Secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia: sarà quindi prevista l’uscita obbligatoria numero 5, su via Dismano.

Dalle 8 scatterà inoltre la chiusura di via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La riapertura delle strade interessate dal percorso è prevista al termine della competizione, indicativamente intorno alle 19. Per la E45 sarà invece necessario attendere la conclusione degli interventi di ripristino.

Domenica 20 settembre saranno interessati dalle chiusure gli stessi tratti stradali del sabato, ma con una diversa scansione degli orari. La E45 sarà chiusa dalle 7.30, mentre la Secante e via San Cristoforo dalle 9.30. La riapertura delle strade è prevista intorno alle 17, mentre anche per la E45 bisognerà attendere il completamento delle operazioni di ripristino.

La chiusura della E45 renderà necessario utilizzare percorsi alternativi per gli spostamenti tra Ravenna e Cesena e per chi deve proseguire verso Roma. Per chi viaggia da Ravenna in direzione Roma e viceversa, il percorso alternativo indicato è la via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. L’ingresso in E45 in direzione Roma sarà possibile dalla via Emilia, mentre per chi proviene da Roma l’uscita consigliata è quella di Borgo Paglia.

Per quanto riguarda la Secante, chi arriva da Rimini dovrà utilizzare l’uscita 5, per poi proseguire sulla via Emilia. Chi invece proviene da Forlì ed è diretto verso Rimini potrà entrare in Secante esclusivamente dall’entrata numero 5, su via Dismano. Agli automobilisti diretti verso Forlì viene consigliato di utilizzare l’A14 già da Cesena sud, soprattutto a chi proviene da Rimini. In questo caso viene indicata l’uscita Secante numero 3. Viene consigliato di programmare con anticipo gli spostamenti nelle giornate di sabato e domenica, tenendo conto delle chiusure e dei tempi necessari per il ripristino della viabilità.

Per informazioni aggiornate su orari, strade chiuse e percorsi alternativi, oppure per segnalare particolari esigenze, è possibile scrivere a 811@comune.cesena.fc.it. È inoltre possibile contattare la Polizia locale al numero 0547.354811.