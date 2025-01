Intervento diretto del ministro Piantedosi: annullata l’apertura del nuovo Cas ad Alfero

Si interrompe la preparazione che era in corso dell’apertura di un nuovo Cas per migranti ad Alfero. Sulla vicenda è intervenuto direttamente il ministero dell’Intero. Intimando di non utilizzare la struttura dell’ex albergo Appennino, che già una decina di anni fa era stato utilizzato per l’accoglienza dei rifugiati.

«Fratelli d’Italia - si legge in una nota della parlamentare Alice Buonguerrieri - accoglie con grande soddisfazione la decisione del Ministero dell’Interno di non attivare un nuovo Cas nella comunità di Alfero per l’accoglienza di oltre 30 profughi. Si tratta di una scelta di buon senso che tiene conto delle caratteristiche della comunità: sarebbe stato un elevato numero di ospiti per una comunità come quella di Alfero di appena 600 abitanti. Ringraziamo per la pronta risposta il Ministro Piantedosi e il Prefetto per aver attuato prontamente l’indicazione ministeriale».