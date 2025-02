Insulti razzisti alla gara basket, la risposta dal parquet di Cesena e Rimini VIDEO

Dal parquet e dai valori dello sport la risposta chiara e forte al razzismo. Dopo il “fattaccio” di lunedì scorso, quando durante la partita di basket Under 19 femminile tra Happy Rimini e Nuova Virtus Cesena la mamma di una giocatrice ha apostrofato una avversaria con insulti razzisti, oggi pomeriggio si sono ritrovate sul parquet del palaippo le due società per il match tra le prime squadre che militano nel campionato di serie B. Durante il riscaldamento pre partita le ragazze delle due squadre hanno indossato una maglietta con la scritta “Stop racism” per dare un segnale concreto e lanciare un messaggio deciso contro ogni forma di discriminazione. Prima della palla a due le giocatrici hanno letto un messaggio contro il razzismo e il pubblico ha risposto con un caloroso applauso.