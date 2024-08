Inizio settimana di lavori in via Roversano: nel cuore dell’omonima frazione di Cesena

Dalla mattina di lunedì 2 settembre, fino al pomeriggio di mercoledì 4, la viabilità in via Roversano, in corrispondenza del civico 5026, sarà modificata per consentire l’esecuzione di interventi programmati di manutenzione ordinaria per la realizzazione di caditoie stradali. La presenza del cantiere, coordinato dalla ditta F.lli Mazzi s.n.c. di Mazzi Fabio & C. di Cesena, sarà indicata da apposita segnaletica stradale di lavori in corso.

Nello specifico, la circolazione sarà modificata da un senso unico alternato con impianto semaforico. Le modifiche resteranno valide fino alla chiusura del cantiere.