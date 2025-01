Iniziata dalla Stazione l’invasione dei tifosi del Bari per la partita contro il Cesena

Sono arrivati alle 12:30 con un treno diretto dalla Puglia alla stazione di Cesena. Dei poco meno di 2.000 tifosi che occuperanno la curva ospiti del Manuzzi per la gara delle ore 15 tra Cesena e Bari, oltre 400 hanno deciso di viaggiare in treno alla volta della Romagna. Ad attenderli, in un orario che si sovrappone in parte con l’uscuita degli istituti scolastici di zona, c’erano in forze contingenti di polizia ed un congruo numero dii bus messi a disposizione da Start. Autobus di linea dedicati che dal parcheggio interno alla stazione hanno portato direttamente i tifosi all’interno del parcheggio della curva Ferrovia.

Con ordinanza della Questura firmata questa mattina, per questi circa 400 tifosi baresi in movimentazione a bordo treno, sono stati messi a disposizione da Ferrovie dello Stato poi, almeno 10 pullman sostitutivi: che arriveranno a Cesena da diverse località della Penisola intorno alle ore 17.

Al fine di non interferire con il deflusso in atto dallo stadio della restante tifoseria romagnola e non, i pullman i questione entreranno nel parcheggio del settore ospiti dello stadio Manuzzi per accogliere i 400 tifosi e successivamente partiranno verso Bari, per un viaggio di ritorno dunque che sarà su gomma e non più su rotaia.