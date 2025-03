Iniziano stasera le due settimane di avvicendamento nella Diocesi Cesena - Sarsina

Il primo momento di saluto al vescovo Douglas sarà alle 20.45 in cattedrale a Cesena oggi, con un concerto del coro “Terra promessa” diretto da Marco Balestri. Poi sabato prossimo 8 marzo alle 18 sempre al Duomo ci sarà la Messa solenne e il saluto a monsignor Regattieri in un pomeriggio in cui tutte le messe vespertine saranno sospese.

Alle 18 del giorno 15 l’arcivescovo farà un primissimo incontro con i giovani della Diocesi, tutti invitati alla basilica di Santa Maria del Monte. All’appuntamento seguirà un aperitivo negli spazi del complesso monastico del Monte dove sono attesi circa 500 ragazzi.

L’evento inizierà con un cammino a piedi verso il luogo dell’incontro, con diversi punti di ritrovo sparsi sul territorio cittadino. L’appuntamento è per le 17.

Per le zone Sarsinate, Valle del Savio, Dismano, il ritrovo è al Cimitero urbano.

Le zone del Mare, Rubicone Rigossa e l’Upf si ritroveranno alla rotonda Madre Teresa di Calcutta, nei pressi dell’Ospedale Bufalini.

Per la zona Urbana il ritrovo è presso la parrocchia dell’Osservanza.

La zona Cervese avrà come punto di partenza il Seminario vescovile.

Domenica 16 marzo come detto l’ingresso ufficiale. Nella mattina l’arcivescovo farà visita a Cesena alla casa-famiglia “Sandra Sabattini” della comunità papa Giovanni XXIII. Poi si recherà al monastero delle monache clarisse cappuccine; quindi andrà presso la struttura dell’opera “Don Dino” a Ponte Abbadesse, e poi all’opera “Don Baronio” dove è presente anche una comunità di preti anziani.

Alle 16 in piazza del Popolo l’arcivescovo incontrerà la città intera. Dopo il saluto delle autorità, a piedi ci si recherà fino in Cattedrale. Alle 17 avrà inizio la solenne concelebrazione eucaristica per l’inizio del ministero episcopale a Cesena-Sarsina dell’arcivescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. In questa domenica 16 marzo tutte le Messe del pomeriggio saranno sospese.

Pochi giorni dopo, il 22 marzo, l’arcivescovo Caiazzo guiderà il pellegrinaggio diocesano a Roma per il Giubileo.