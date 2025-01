Indagini, teatro e sensibilizzazione al Victor di Cesena per il compleanno di Cristina Golinucci

Il compleanno di Cristina Golinucci, che il 25 gennaio avrebbe compiuto 54 anni, sarà oggi un momento utile per ricapitolare tutto quanto emerso dalle ultime indagini e raccogliere fondi per l’associazione che da sempre si occupa dei familiari degli scomparsi.

L’appuntamento è stasera al cine teatro Victor di San Vittore dove è prevista anche una raccolta di fondi a favore di Penelope e dove vista la capienza limitata della sala (circa 180 posti) è consigliabile a chi intende partecipare prenotarsi (ai numeri 33925427674 oppure 3756700022).

Nel corso della serata il teatro delle lune ripresenterà al pubblico il reading teatrale “I fiori di Cristina” di Massimo Fusai. Con voci narranti di Monica Briganti e Vincenzo Morrone, con Andrea Ruscelli al pianoforte e la regia di Monica Briganti. La vice presidente di Penelope Emilia Romagna Paola Pedrelli parlerà di “Da Cristiana a Penelope” ripresentando al pubblico il video preparato per il ventennale dell’associazione. Ma soprattutto sarà presente in sala l’avvocato Barbara Iannuccelli, ed avrà ampio spazio per illustrare la situazione attuale delle indagini su Cristina e le prossime “mosse” da compiere sulla vicenda della ragazza scomparsa ed uccisa. Con l’imminente richiesta di poter riaprire il fascicolo d’inchiesta per rintracciare in Francia e poter interrogare Emanuel Boke.