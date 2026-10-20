Indagato per omicidio stradale l’automobilista che ha investito e ucciso un poliziotto a Cesena

Indagato per omicidio stradale l’automobilista che ha investito e ucciso Antonio Villani, il poliziotto 50enne, originario di Rocca San Felice, sposato e padre di due figlie, travolto domenica pomeriggio da un’auto. L’agente era a piedi nell’area di servizio sulla E45 a Borello, insieme ad altri colleghi, in attesa di scortare allo stadio Orogel Manuzzi i tifosi dell’Avellino quando si è verificato l’incidente: gli inquirenti sono in attesa del risultato degli esami alcolemici e tossicologici per capire le condizioni dell’automobilista al momento della tragedia.

Ieri intanto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni hanno fatto le condoglianze alla famiglia e a tutta la Polizia. Il ministro Matteo Piantedosi, che aveva avuto modo di conoscerlo personalmente, ne ha sottolineato la professionalità e umanità. Cordoglio, a nome del Senato e dalla Camera, è stato espresso anche dai rispettivi presidenti Ignazio Larussa e Lorenzo Fontana.

Sul territorio, al messaggio immediato del sindaco Enzo Lattuca, si sono aggiunti ieri quelli della deputata Alice Buonguerrieri e della Cgil Forlì Cesena, la cui segretaria Maria Giorgini evidenzia che «un lavoratore ha perso la vita mentre svolgeva il proprio compito al servizio della collettività», mentre Andrea Biguzzi, per conto del Silp, richiama l’attenzione sulla «sicurezza di chi lavora ogni giorno per garantire quella degli altri».