Incidenti sulla Secante a Cesena: mamma e figlia miracolate

Due spaventosissimi incidenti, senza conseguenze fisiche gravi per i feriti coinvolti, hanno caratterizzato nel pomeriggio di ieri la Secante: quasi ai due estremi della strada.

Il primo impatto è avvenuto in un punto tristemente consueto. Erano le 14.30 circa quando una Kia Venga ed una Fiat Punto, forse per una mancata precedenza, si sono scontrate all’intersezione tra la fine della Secante lato Forlì e la via San Cristoforo. La Punto si è rovesciata su un fianco per l’urto e la donna che era al volante è stata trasportata per medicare le contusioni patite al Bufalini.

Letteralmente miracolate, dall’altra parte della Secante alle 17 circa, mamma e figlia 16enne che marciavano nel tratto a ridosso dell’uscita n° 1 di Case Castagnoli - Calisese. Per cause anche qui al vaglio della polizia locale la Subaru su cui viaggiavano ha sbandato ed è stata trapassata dalle lamiere della cuspide dell’uscita - svincolo. La donna al volante è uscita illesa dall’abitacolo mentre la figlia 16enne è stata medicata dal 118 per tagli ed escoriazioni al volto causate dal parabrezza infranto e dall’air bag.