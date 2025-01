Incidenti in serie e cartelli abbattuti sulla Bretella - Gronda di Cesena

Continua lo stillicidio di incidenti stradali ed uscite di strada sulla Bretella Gronda, all’intersezione tra la stessa e la via Chiaviche dove c’è la rotonda E. Segré. Negli ultimi 5 giorni, complice probabilmente anche la nebbia che ha interessato le ultime notti, praticamente tutti i cartelli stradali, di pericolo e di svolta, posti a ridosso della rotatoria sono stati abbattuti da varie vetture in sbandata. Incidenti con danni (in un caso c’è stata anche un’uscita di strada del mezzo) ma senza feriti. Impatti che qui vanno avanti da molto tempo a cadenza regolare. Evidentemente la conformazione della strada, soprattutto col buio, è tale che mette in percolo gli automobilisti. Complice anche la velocità dei mezzi, soprattutto quelli che arrivano “dall’autostrada” e viaggiano in direzione Cesena spesso vanno a sbattere. Un fattore sul quale servirà riflettere per evitare che lo stillicidio prosegua.