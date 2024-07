Incidente tra auto e camion: grave un 54enne in via Settecrociari a Cesena

L’impatto frontale tra un’auto ed un camion ha ferito seriamente un 54enne cesenate. L’incidente è avvenuto attorno alle 17:30 in via Settecrociari, nel tratto tra Diegaro e l’omonima frazione di Settecriociari, in un punto già teatro in passato di terrificanti incidenti. La polizia locale sta indagando per ricostruire al dinamica per cui un camion ha impattato con una Fiat Punto. La vettura nell’urto è stata sbalzata fuori strada e perchè il 118 potesse soccorrere il 54enne alla guida della vettura è servito l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere il cesenate ferito.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza al Bufalini in eliambulanza. La strada è stata chiusa parzialmente per permettere le operazioni di rilievo del sinistro alla polizia locale.