Incidente sulla via Ravennate a Martorano di Cesena: gravissimo centauro dopo lo schianto in moto - auto VIDEO

Incidente dalle conseguenze gravissime ieri sera a Martorano di Cesena. Un motociclista si trova ora in condizioni gravissime all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L’impatto si è verificato attorno alle 20:30 in via Ravennate, quasi all’intersezione con la via Ficchio. Davanti alla gelateria Gran Prix che a quell’ora era già piena di clientela ad assistere all’evento traumatico. Assieme a tutti i residenti della zona richiamati all’esterno dal rumore dell’impatto e dai soccorsi successivi. Una Yamaha di grossa cilindrata guidata da un giovane centauro si è scontrata con una Peugeot 206 vecchio modello, al volante della quale c’era un anziano residente della zona. Un impatto tanto devastante quanto inevitabile, con la moto che è stata sbalzata contro i muretti di protezione ai margini della strada mentre il motociclista restava incastrato sotto alla vettura. Sul posto sono state chiamate in urgenza ambulanza ed auto medicalizzata del 118 assieme ai vigili del fuoco. Per soccorrere il centauro gravemente ferito, mentre l’automobilista non ha riportato conseguenze serie nell’urto. Il giovane motociclista, trasportato al Bufalini, versa in condizioni gravissime. Per lui, dopo averne stabilizzato le condizioni, gli specialisti del Trauma center hanno schiuso le porte di una sala operatoria e preparato un letto della Rianimazione per il suo ricovero. La prognosi è riservata. La polizia locale, che ha dovuto bloccare quel tratto di via Ravennate a Martorano per i rilievi di legge fino alle 23:30 circa, indaga sulle cause del sinistro, causato dai primissimi riscontri ancora da ufficializzare, probabilmente da una mancata precedenza a ridosso dell’incrocio.