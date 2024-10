Incidente sulla via Emilia: lievi ferite per un ciclista cesenate

Alle 6:45 circa in via Emilia Levante una Fiat Panda condotta da una donna di 42 anni, percorreva la strada in direzione Cesena, quando, giunta all’intersezione con la via Vigo Ruffio nell’effettuare manovra di svolta a destra ha urtato una bicicletta, condotta da un uomo di 30 anni, che percorreva la stessa direzione di marcia dell’autovettura. Le cause del sinistro sono in corso d’accertamento. Sul posto, per regolare la viabilità e verificare l’accaduto, è intervenuta una pattuglia della polizia locale ed una dei carabinieri. Il ciclista trasportato in ospedale dopo le prime cure da un’ambulanza del 118, non ha riportato ripercussioni serie nell’accaduto.