Incidente sulla via Emilia Levante, lavorìo incessante per consentire il passaggio del Giro d’Italia Women

Proseguono incessanti le operazioni per liberare il manto stradale della Emilia Levante e per renderlo praticabile, in tempo per il passaggio del Giro d’Italia Woman. Proprio stamani dalle 9, infatti, Imola si è riempita di tifosi per la partenza da piazza Matteotti della tappa Imola-Urbino, la quarta del Giro d’Italia Women. Ed il passaggio è previsto anche sulla via Emilia Levante, dove si è verificato proprio in quei minuti un incidente all’altezza di Ponte Ospedaletto. Sinistro che ha coinvolto un carro attrezzi, un furgone e un’autovettura, provocando il ferimento di tre dei quattro occupanti dei mezzi.