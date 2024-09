Morti in moto: dopo le esequie dell’uomo dei giorni scorsi a Rimini è partita in queste ore per l’Ucraina la salma di Nadiia Storonska, la 51enne di origini ucraine, residente a Budrio di Cesena, morta a fine agosto nella Rianimazione del Bufalini dove era stata portata dopo l’incidente sulla via Emilia in cui aveva subito perso la vita il suo compagno Carmelo Manna, 53 anni. Lei non aveva parenti in Italia e le esequie a quasi due settimane dal sinistro saranno celebrate lunedì in Ucraina.