Incidente sulla via Cesenatico: grave un motociclista di 65 anni

È stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con gravi ferite da curare un centauro di 65 anni protagonista di un incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo le 19:30 sulla via Cesenatico, nella frazione di Villa Casone di Cesena. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Con tra i primi sospetti quello di una manovra di sorpasso “non andata a buon fine”. L’uomo, in sella ad una Bmw 800, ha impattato frontalmente con una vettura marca Citroen sulla quale viaggiavano due giovani. Le due ragazze non hanno riportato particolari ripercussioni nel tremendo urto che ha piegato le lamiere della loro auto. Rifiutando il trasporto in ospedale con l’ambulanza. Diverso il discorso per il motociclista di 65 anni. Dopo le prime cure sul posto per stabilizzarne le condizioni, ambulanza ed auto medicalizzata lo hanno trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena. Gravato da traumi alla testa alle gambe giudicati seri e per i quali sono in corso approfondimenti clinici al pronto soccorso del nosocomio cesenate. La via Cesenatico nel tratto tra Macerone e Ruffio per permettere i soccorsi ed i rilievi di legge del sinistro da parte della PL è rimasta chiusa oltre un’ora.