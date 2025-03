Incidente sulla Secante a Cesena: bloccata la carreggiata in direzione Rimini

A causa di un incidente avvenuto attorno alle 11:45, sulla strada statale 726 “Tangenziale di Cesena” il traffico è stato bloccato per circa mezz’ora, in corrispondenza del territorio comunale di Cesena dall’ingresso “Montefiore” in direzione dell’uscita di Ponte Pietra.

Il sinistro era avvenuto al km 2,8 coinvolgendo due autovetture e causando il ferimento lieve di due persone.

Il personale di Anas e la polizia locale, dopo i soccorsi del 118 ai coinvolti, hanno già liberato la strada e ripristinato la circolazione, tornata normale attorno alle 12:15