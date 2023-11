Incidente sulla E45: gravissimo un 30enne di Sarsina

È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione del Bufalini un 30enne sarsinate sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica nel tratto ravennate della E45.

L’impatto da una prima ricostruzione ha coinvolto almeno 4 mezzi ed è avvenuto all’altezza di Mirabilandia: a circa un chilometro dall’uscita, lungo la corsia Nord. Il sinistro si è verificato attorno alle 17:45 di domenica, rendendo necessario l’intervento del 118 con tre ambulanze e l’auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco ed alla polizia stradale, arrivata con una sua pattuglia dalla sede di Bagno di Romagna.

Per i rilievi il tratto compreso dal chilometro 243,300 al chilometro 244 era stato temporaneamente chiuso al transito. Salvo poi riaprire una volta ultimate le misurazioni da parte degli agenti bagnesi e e dopo la rimozione dei veicoli incidentati.

L’impatto principale, nella serie di tamponamenti e carambole, è quello che ha ferito il 30enne B.C.: la sua vettura si trovava a non molta distanza dallo svincolo “Mirabilandia” e gli investigatori stano cercando di capire se, ed eventualmente per quale motivo, fosse ferma. Di certo l’auto ha impattato con un furgone il cui autista non si è avveduto in tempo utile per frenare della collisione imminente.

Il 30enne sarsinate è stato trasferito alla massima velocità all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Dalle lamiere del veicolo è stato estratto gravato da un pesante trauma cranico e da numerose fratture tra cui le più serie quelle rimediate al bacino. La sua prognosi è riservata e quindi al momento i sanitari specialisti della traumatologia del Bufalini non possono sbilanciarsi su quelle che possano essere le sue capacità e tempistiche di guarigione dalle ferite da impatto patite nell’incidente stradale.