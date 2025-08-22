Incidente sul lavoro a Pievesestina di Cesena: miracolato un 41enne GALLERY

Miracolato sul lavoro. Per una tipologia d’incidente che di solito difficilmente lancia scampo. È rimasto schiacciato tra il muletto sollevatore che guidava e la pedana di un camion su cui stava effettuando delle operazioni di carico e scarico. Salvarlo dalla caduta e da quella morsa stritolante non è stato per nulla facile.

L’incidente à avvenuto attorno alle 11.15 di ieri alla Tecnolog di via delle Albicocche. Dove un 41enne cesenate, era come di consueto al lavoro per la cooperativa che gestisce le movimentazioni merce all’interno dello stabilimento logistico.

Con il sollevatore stava spostando merce da e per l’interno di un mezzo pesante. Quando qualcosa è andato storto: «Il camion pare si sia mosso senza preavviso e il muletto si è rovesciato con mio marito sotto. Non sarebbe la prima volta che succede una cosa simile, almeno così mi è stato detti da alcuni suoi colleghi; forse sarebbe il caso di avvisare con dei cartelli gli autotrasportatori dei pericoli potenzialmente fatali che possono causare».

A parlarne, ancora arrabbiatissima e preoccupata, è la moglie dell’operaio, che i colleghi avevano avvisato dell’accaduto e che quindi è arrivata sul luogo dell’incidente quando ancora i soccorsi erano in pieno svolgimento.

Il 41enne era stordito dall’impatto e dal peso del mezzo. Intanto proprietà aziendale e colleghi del ferito avevano chiamato il 118. I primi soccorritori speravano di riuscire a liberare dal peso che lo opprimeva l’operaio, in tempo per l’arrivo dell’ambulanza. Servivano però anche i vigili del fuoco per eseguire correttamente ed in sicurezza quella operazione. Un soccorso dunque che alla fine è stato lungo e laborioso.

L’operaio, gravato da quello che appariva come un pesante trauma toracico-addominale dovuto alla dinamica dell’accaduto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini. Dove fino al tardo pomeriggio è stato sottoposto ad esami di vario tipo per qualificare le lesioni patite. Miracolosamente non ha riportato danni interni tali da doverlo mettere in pericolo di vita. Al punto che attorno alle 19 è stato possibile per i sanitari del nosocomio cesenate dimetterlo per proseguire le cure necessarie a domicilio.